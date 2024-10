Le dichiarazioni a margine dell'0apertura del nuovo book store di Mondadori a Roma

“Un altro Berlusconi in politica? Io non so niente ma non credo che lo faranno e non lo consiglierei. Ognuno ha il suo ruolo, loro hanno delle aziende importantissime da portare avanti e non possono distrarsi con la politica. Il padre? Era un altro momento erano altri tempi e circostante, niente a che vedere con oggi. Un voto a Meloni? Non lo so, non seguo la politica ma la Meloni è bravissima”. Marcello dell’Utri a margine della apertura del nuovo book store di Mondadori a Roma con Marina Berlusconi

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata