Previsto il taglio del cuneo fiscale per 1,3 milioni di lavoratori in più. Forza Italia chiede una riflessione sul tetto di 160mila euro per gli stipendi dei manager

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato la manovra. Il testo, composto da 144 articoli, è arrivato alla Camera.

Si limano ancora diversi punti: dall’allargamento della platea del taglio del cuneo fiscale alle detrazioni. Non mancano le perplessità dei partiti della coalizione su alcuni aspetti, come il tetto di 160mila euro agli stipendi dei manager, sui cui Forza Italia chiede una riflessione, temendo una fuga dalla Pubblica amministrazione.

Il testo della manovra alla Camera

Arriva nella legge di Bilancio l’annunciato riordino delle detrazioni: in particolare nel calcolo delle detrazioni conterà il numero di figli per i soggetti con reddito complessivo “superiore a 75mila euro”. Il meccanismo per il calcolo prevede un tetto massimo in corrispondenza della fascia di reddito (14mila sopra i 75mila euro, 8mila sopra i 100mila) e un coefficiente in corrispondenza del numero dei figli (0,5 per i nuclei familiari senza i figli, 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio, 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli, 1 se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli o almeno un figlio con disabilità).

Confermata l’aliquota maggiorata sulle “plusvalenze e gli altri proventi” sulle cripto-attività realizzate a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge: l’imposta sostitutiva è applicata con l’aliquota del 42 per cento.

Per le pensioni pari o inferiori all’importo minimo arriva nel 2025 un incremento di 2,2 punti percentuali, e di 1,3 punti percentuali per l’anno 2026. Scade dunque il rialzo del 2,7% previsto nel 2024. Nel 2025 l’assegno prima della maggiorazione, 598,61 euro, sale dunque del 2,2% più un punto percentuale per l’inflazione e arriva dunque a 617,89 euro.

Anche per il prossimo anno è previsto il bonus per le mamme lavoratrici con due figli con un reddito fino a 40mila euro, misura contenuta in via eccezionale nella manovra dello scorso anno. Ci sarà un “parziale esonero contributivo” per le lavoratrici dipendenti e autonome che non hanno optato per il regime forfetario e che siano “madri di due o più figli”; l’esonero contributivo spetta “fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo” e, a decorrere dall’anno 2027, se madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. La decontribuzione viene confermata “nel limite di spesa di 300 milioni di euro annui”. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2025, sono disciplinate le modalità attuative.

Giorgetti spiega le modifiche

Pare ormai saltata la conferenza stampa della premier Giorgia Meloni. In attesa del testo, è il titolare dell’economia Giancarlo Giorgetti, a Genova per celebrare con la Lega i due anni del governo, a spiegare le ultime modifiche, con l’ampliamento della platea per il taglio del cuneo fiscale: l’anno scorso “ha portato nelle buste paga in media 100 euro in più per 13 milioni di lavoratori e lavoratrici, con una decontribuzione, quest’anno prenderà un’altra forma” e “la potremo chiare defiscalizzazione”. La soglia di reddito sarà alzato a 40mila euro, raggiungendo 1,3 milioni di lavoratori, secondo la stima di Giorgetti che rivendica il risultato. “Rispetto ai gufi e ai corvacci che pronosticavano che questo governo avrebbe portato il Paese in fallimento e che non avrebbe mantenuto le promesse elettorali, noi – ha detto – non solo non stiamo portando il Paese al fallimento, anzi abbiamo migliorato il rating e abbassato lo spread”.

Benefit fiscale e pensioni

Tra le altre misure che prendono forma, un “benefit fiscale” – l’ha definito Giorgetti – fino a 5mila euro per le spese che il lavoratore o l’azienda sostengono per l’unità abitativa per un eventuale trasferimento dei lavoratori. E sulle pensioni, oltre all’annunciato mini ritocco su quelle minime, con la rivalutazione degli assegni, un intervento che fonti di governo definiscono una forma di “flessibilità in uscita”, con la possibilità di utilizzare il “secondo pilastro”, quello della previdenza integrativa, per raggiungere l’età per la pensione di vecchiaia. Intanto, i partito già premono per le modifiche.

Tetto agli stipendi dei manager, FI chiede di riflettere

Dopo il ripensamento chiesto dalla Lega sul raddoppio della tassazione sulle plusvalenze dei bitcoin, FI chiede una riflessione sul tetto agli stipendi dei manager pubblici. “In questi anni, proprio a causa del tetto – avverte il senatore Dario Damiani – molti manager hanno lasciato la pubblica amministrazione per le aziende private. La P.A. ha già subito un notevole depauperamento di risorse umane, non può vedere un ulteriore spostamento di figure apicali verso il settore privato”. Sul punto esprime dubbi anche Franco Bernabè, manager e imprenditore, ex amministratore delegato di Eni e Telecom: “Credo – sottolinea a LaPresse – sia più una decisione di immagine che non effettivamente diretta a ridurre la spesa pubblica, che in questo modo non si ridurrebbe nemmeno di tanto”. “Già quando la prima volta fu fissato un tetto” massimo degli stipendi dei manager pubblici a 240mila euro lordi anni – prosegue – questo “ha prodotto un allontanarsi da parte dei manager” da quegli incarichi e “una restrizione della base alla quale accede la dirigenza pubblica”.

