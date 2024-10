Si parte a gennaio con poco meno di 20 euro in più e un incremento di 2,2 punti percentuali e di 1,3 per il 2026

Aumenti in arrivo per le pensioni minime. Lo prevede il testo della Manovra depositato alla Camera. Per le pensioni pari o inferiori all’importo minimo arriva nel 2025 un incremento di 2,2 punti percentuali, e di 1,3 punti percentuali per l’anno 2026.

Scade dunque il rialzo del 2,7% previsto nel 2024.

Nel 2025 l’assegno prima della maggiorazione, pari a 598,61 euro, sale dunque del 2,2% più un punto percentuale per l’inflazione e arriva dunque a 617,89 euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata