Il leader M5S attacca il governo sulla vicenda migranti

(LaPresse) “Il governo cerca di distrarre l’attenzione dei cittadini dai problemi veri. Sanità, pensioni, tasse. In tutto questo uno spot albanese che nasce male sul piano giuridico perché il diritto europeo va rispettato. E complica ancora di più il problema vero della sicurezza. Sono aumentate le rapine del 23% rispetto a qualche anno fa. Aggressioni nelle periferie e nei centri storici. E invece noi teniamo lì 100 agenti di polizia senza far nulla. Se ne dovrebbero aggiungere a regime altri 200. In tutto 300 agenti. Servono nelle nostre strade. Si buttano soldi e si distraggono risorse umane. Governo fallimentare sull’immigrazione e sulla sicurezza“. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a margine della presentazione del libro “Conversazioni sul futuro” del sociologo Domenico De Masi al Tempio di Adriano a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata