La premier fa riferimento a Marco Patarnello, sostituto procuratore della Corte di Cassazione

“‘Meloni non ha inchieste giudiziarie a suo carico e quindi non si muove per interessi personali ma per visioni politiche e questo la rende molto più forte, e anche molto più pericolosa la sua azione (…)”. Così un esponente di Magistratura democratica”. Sono le parole riportate dalla premier Giorgia Meloni sul suo profilo X, estrapolate da una mail – pubblicata oggi dal quotidiano Il Tempo – che il giudice Marco Patarnello, sostituto procuratore della Corte di Cassazione, avrebbe inviato ad alcuni colleghi di Magistratura democratica.

pic.twitter.com/p2oeaXuvGF — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2024

“Meloni oggi è un pericolo più forte di Berlusconi. Dobbiamo porre rimedio”, si legge nel titolo del quotidiano pubblicato da Meloni a corredo del post sui social.

La mail del giudice Patarnello avrebbe avuto come oggetto la questione dei migranti, dopo la decisione del Tribunale di Roma che ha annullato il trattenimento di 12 persone nei centri allestiti in Albania, e lo scontro tra governo e magistratura che ha fatto seguito alle polemiche.

