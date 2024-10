Lo comunica Palazzo Chigi. Previsti colloqui con re Abdallah e con il primo ministro libanese Mikati

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, venerdì sarà in missione in Giordania e Libano. La premier, secondo quanto comunica palazzo Chigi, volerà in mattinata ad Aqaba per incontrare alle 12 al Palazzo reale il Re di Giordania, Abdallah II. Alle 16:30 Meloni si sposterà quindi a Beirut dove vedrà al Palazzo del Governo il primo ministro libanese, Najib Mikati.

