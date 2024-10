Il capodelegazione del Pd al Parlamento europeo: "Il suo problema sono le posizioni antieuropeiste del gruppo Ecr"

Nicola Zingaretti, capodelegazione del Partito democratico al Parlamento europeo, risponde alle affermazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Aula al Senato, secondo cui i dem in Europa dovrebbero appoggiare il commissario designato italiano Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia) e convincere il gruppo dei Socialisti e democratici a fare altrettanto. “Noi, a differenza di Giorgia Meloni che organizzò manifestazioni contro l’allora candidato italiano Paolo Gentiloni, ovviamente difendiamo il nostro Paese e ascolteremo Fitto senza pregiudizi. Il suo problema sono le posizioni antieuropeiste del gruppo Ecr, le scelte e le posizioni assunte in questi mesi. Il Parlamento ovviamente chiede chiarezza”, ha dichiarato Zingaretti a LaPresse.

