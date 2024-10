Provvedimento da circa 25 miliardi, nella maggioranza continuano le tensioni sulla coperture

Non solo il Documento programmatico di Bilancio. Il governo prova ad accelerare e ad anticiparsi rispetto alle scadenze del fitto calendario dettato dalla nuove regole europee, e così a sorpresa oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri – convocato alle 20, al termine della maratona della premier Giorgia Meloni prima al Senato e poi alla Camera, in vista del Consiglio Ue – arriveranno anche la Manovra e il decreto fiscale.

E mentre il governo corre, nella maggioranza continuano le tensioni sulla coperture. Oltre ai tagli annunciati ai ministeri, un contributo sarà chiesto anche alle banche, come confermato in serata da fonti del Mef, che spiegano che in vista del Cdm di domani, il ministro Giancarlo Giorgetti sta lavorando con gli uffici competenti e il confronto con le banche è in corso e andrà avanti a oltranza. Le entrate, viene riferito, arriveranno soprattutto da tagli e razionalizzazione delle spese, mentre non ci sarà un aumento di tasse per le persone e le aziende, e si confermano gli interventi in favore dei redditi medio bassi e delle famiglie con figli. Forza Italia continua a insistere, con Antonio Tajani, che quello sulle banche non dovrà essere un intervento punitivo, e propone un “meccanismo di solidarietà” da parte di chi se lo può permettere.

Intanto piovono critiche da parte dell’opposizione sui soldi impiegati per i centri per migranti in Albania. “Il governo di Giorgia Meloni – incalza Schlein – alza le tasse e sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti“. Risorse, è la critica, che potevano essere impiegate per la sanità e in generale per costruire una Manovra dai margini stretti. Il Documento programmatico di Bilancio, uscito dal Cdm, andrà inviato subito dopo a Bruxelles. La Manovra, invece, è attesa in Parlamento dalla prossima settimana e quest’anno l’iter inizierà dalla Camera. L’ossatura è stata anticipata a più riprese dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro Giancarlo Giorgetti nell’audizioni in commissione martedì scorso: dalla conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35mila euro al sostegno alla natalità e alle famiglie numerose, alle risorse per il rinnovo dei contratti pubblici.

Una Manovra prudente, quella che il titolare del Mef immagina, che dovrebbe aggirarsi intorno ai 25 miliardi e sarà basata “sugli spazi di bilancio disponibili” e “sul reperimento di adeguate coperture”, che arriveranno in primo luogo da tagli alle spesa dei ministeri, ma anche sull’annunciato contributo da parte delle banche. Quanto ai tagli, il Pd con il capogruppo al Senato Francesco Boccia, chiede alla premier chiarezza: “Avendo letto gli appelli di Giorgetti ai ministeri sui tagli e l’invito ai sacrifici, mi auguro che domani possa essere l’occasione per il governo di dire agli italiani quali saranno i settori colpiti da quelli che non potranno essere che tagli lineari alla spesa. E’ ora di dire la verità agli italiani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata