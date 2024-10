La premier: "Viola quanto stabilito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite"

Giorgia Meloni ribadisce la condanna dell’Italia nei confronti degli attacchi israeliani che hanno colpito le basi Unifil in Libano. “Riteniamo che l’atteggiamento delle forze israeliane sia ingiustificato oltre a rappresentare una violazione di quanto stabilito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite“, ha detto la presidente del Consiglio in Senato nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. “La posizione del governo italiano è che si debba lavorare alla piena applicazione della risoluzione rafforzando le capacità di Unifil e delle forze armate libanesi“, ha aggiunto la premier.

