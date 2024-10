Il ministro della Difesa in visita in Kosovo: "I Carabinieri devono essere voluti da tutte le parti in campo"

“Valutiamo con attenzione la missione militare in Cisgiordania, non manderemo mai una sola persona senza valutare prima le condizioni di sicurezza. La missione deve essere voluta da tutte le parti in campo, tutti gli attori devono sapere che i carabinieri vanno per fare qualcosa che serve, per formare il tessuto per costruire il futuro che sono due popoli e due Stati“. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita in Kosovo, sull’ipotesi di riaprire la missione dei Carabinieri italiani in Cisgiordania allargandola a Gaza.

