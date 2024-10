Il ministro degli Esteri dopo l'attacco Idf a basi Unifil: "Inaccettabile"

“E’ inaccettabile quanto accaduto con gli attacchi alle basi Unifil. Mi sono rivolto ancora una volta al ministro degli Esteri israeliano e al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. Ribadisco: i soldati italiani non si toccano”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Torino a margine di un evento in Regione Piemonte.

“Non sono Hezbollah i nostri soldati, ma sono portatori di pace. Noi continuiamo a dire che le basi dell’ONU devono essere tenute al di fuori perché servono a garantire la pace nella martoriata terra del Medioriente. Continuiamo a mantenere ferma la nostra posizione di condanna per quanto accaduto.”, aggiunge il numero uno della Farnesina.

