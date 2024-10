La ministra del Turismo a margine del forum Kazakhstan - Italy: Trade Investment Opportunities on the Road to Kazakhstan'

“Non ho ancora letto la proposta” sulla cittadinanza del ministro Antonio Tajani. “Come ho detto, secondo me noi oggi abbiamo le priorità che sono quelle del nostro programma di governo con cui ci siamo presentati agli elettori italiani. Facciamo il programma poi se c’è da aggiungere altro se ne parla, con il Presidente del Consiglio, che come sempre ha fatto troverà la sintesi”. Così la ministra del Turismo Daniele Santanché, a margine del forum Kazakhstan – Italy: Trade Investment Opportunities on the Road to Kazakhstan’ a Palazzo Lombardia.

