Il governatore del Veneto: "Mai un immigrato mi è venuto a chiedere lo ius scholae"

“Non ho mai avuto un immigrato che mi è venuto a chiedere lo ius scholae”. Così Luca Zaia, governatore del Veneto, entrando presso il ministero degli affari regionali per una riunione con il ministro Roberto Calderoli. “Il vero tema è fare in modo che quando maturano i requisiti, i 18 anni di età e i 10 anni di permanenza in Italia, si dia velocemente la cittadinanza”, ribadisce il governatore, che però risponde: “D’accordo con la proposta referendaria di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi? No, penso che la legge vada bene com’è”. Zaia quindi afferma: “La cittadinanza la devi volere, è qualcosa di veramente importante. Forse noi italiani dovremmo decidere che importanza diamo alla cittadinanza. Ci sono Paesi che non accettano la doppia cittadinanza: Cina, Giappone, Germania, molti Paesi del Nord Africa. Non è che sia proprio così automatico”.

