Anche l'Unicef celebra i nonni nel giorno in cui vengono celebrati: "Figure fondamentali per la crescita dei più piccoli"

Si celebra oggi, 2 ottobre, la festa dei nonni. Anche la premier Giorgia Meloni ha voluto rendere omaggio a coloro che, scrive la premier sui social, “sono un pilastro fondamentale delle nostre vite”.

“Sono custodi di tradizioni, saggezza e amore incondizionato. Insegnano l’importanza dei valori e regalano momenti preziosi che ci accompagnano per sempre”, si legge nel post pubblicato dalla presidente del Consiglio, nel quale ringrazia i propri nonni. “In questa ricorrenza – aggiunge – voglio dire ancora una volta grazie a nonno Gianni, siciliano tutto d’un pezzo, e a nonna Maria, romana, tanto piccola e tanto forte. Grazie per avermi insegnato molto di quello che so. Buona Festa dei nonni, che con amore e abnegazione rendono le nostre vite migliori!”.

I nonni rappresentano un pilastro fondamentale nelle nostre vite: sono custodi di tradizioni, saggezza e amore incondizionato. Insegnano l’importanza dei valori e regalano momenti preziosi che ci accompagnano per sempre. In questa ricorrenza voglio dire ancora una volta grazie… pic.twitter.com/WbO4lx28nC — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 2, 2024

Unicef Italia: “Nonni figure fondamentali per crescita dei più piccoli”

“I nonni e le nonne sono figure fondamentali per la crescita dei più piccoli, sono presenze su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare. Ci ricordano le sfide, i momenti felici e quelli difficili che fanno la storia di una famiglia. Ci sono paesi in cui i bambini vengono lasciati soli, orfani di genitori venuti a mancare in guerra o per malattie o perché la loro mamma non ha ricevuto assistenza qualificata al momento di darli alla luce. Sono bambini che riescono a sopravvivere e a crescere esclusivamente grazie alla presenza di una nonna o di un nonno”. Così Carmela Pace, Presidente dell’Unicef Italia.

“Proprio in questo anno speciale in cui celebriamo 50 anni di attività dell’UNICEF Italia, vorrei fare un ringraziamento speciale ai tanti nonni e nonne volontari dell’UNICEF, che, in tutta l’Italia, sono impegnati da anni nel sostenere i nostri valori ed a tutti quelli che ci sostengono costantemente: il loro esempio di solidarietà è il bene più grande che possono trasmettere alle nuove generazioni”, conclude Unicef.

Festa nonni, Salvini: “Sono i miei angeli custodi”

Anche Matteo Salvini ha rivolto un pensiero ai nonni, nel giorno della loro festa. “Ho avuto la fortuna di conoscere tutti e quattro i miei nonni, Agnese e Carlo, Nella e Aldo. Li ricordo con amore, gratitudine e nostalgia perché hanno colorato la mia infanzia come solo loro sapevano fare e oggi sono i miei Angeli Custodi.Se potete, chiamateli e fate sentire il vostro affetto, perché i nonni sono la vita. Buona festa a tutti i nonni”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in un post sui social nella festa dei nonni.

Ho avuto la fortuna di conoscere tutti e quattro i miei nonni, Agnese e Carlo, Nella e Aldo. Li ricordo con amore, gratitudine e nostalgia perché hanno colorato la mia infanzia come solo loro sapevano fare e oggi sono i miei Angeli Custodi.

Se potete, chiamateli e fate sentire il… pic.twitter.com/1qMPqEAz63 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 2, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata