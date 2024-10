Replica del sindaco Sala: "Frase da ritorno al Medioevo"

“Non vorrei essere presa con ilarità, penso che sia una questione importante, ma sempre più spesso noi ascoltiamo anche intellettuali e politici, che si pongono la domanda: ‘Che cosa è una donna?’. Per me l’unica certezza è che una mamma è una donna”. Fa discutere l’intervento in aula di Deborah Giovanati, consigliera comunale a Milano, in quota Forza Italia. Le Assise erano chiamate a discutere, tra gli altri punti all’ordine del giorno, dell’approvazione del Regolamento della Commissione per il Paesaggio per il Comune di Milano. Quando Giovanati è intervenuta, la discussione era sulla proposta di alcune consigliere della maggioranza di Centrosinistra per una diversa rappresentanza di donne in senso alla Commissione. “Come facciamo a definire cosa è una donna? Voi riuscite a definire cosa è una donna? Riuscite a distinguere chi è uomo e chi è donna?”, ha affermato in aula. “Se vogliamo approvare la modifica del regolamento, voglio la garanzia che i sette componenti siano donne e per me l’unica certezza è che una mamma è una donna”. “Ci sono persone e intellettuali che se lo stanno chiedendo, c’è chi lo pone come dubbio e spesso sostengono il Centrosinistra. Se volete delle donne, l’unica certezza è che siano mamme, dato che questa maggioranza è sostenuta culturalmente da persone che dicono che la distinzione tra i sessi non esiste più”, ha sottolineato.” Cosa sono le donne e cosa gli uomini? Allora siamo dei neutri, siamo dei ‘fluidi’. Rendeteci liberi o se volete sette donne che siano sette mamme”. Interpellato sulla vicenda a margine della presentazione del Bilancio di genere del Comune, il sindaco di Milano Beppe Sala ha così commentato. “A volte ci sono estremizzazioni da tutti ma questa mi sembra una affermazione da ritorno al Medioevo”, ha detto il primo cittadino di Milano. “Quando l’ho letta mi sono chiesto: quindi io che sono un uomo e non ho potuto avere figli per motivi di salute, mi devo sentire meno uomo? Se cominciamo a fare questi ragionamenti, è veramente il peggio che si possa fare. Siamo ancora molto lontani dalla parità”, ha aggiunto Sala.

