L'ex esponente di Azione ha partecipato oggi al consiglio direttivo allargato di 'Noi Moderati' a Roma

“Noi oggi abbiamo scelto di rafforzare la voce dei moderati, popolari e riformisti italiani, accogliendo l’invito di Maurizio Lupi ad avviare un percorso formativo”. Così Mara Carfagna spiega la sua presenza, insieme a quella di Mariastella Gelmini e di Giusy Versace, al consiglio direttivo allargato di Noi Moderati in programma oggi a Roma. “Dopo il fallimento del Terzo Polo e l’insuccesso delle forze centriste alle elezioni europee, per non rendere il centro irrilevante avevamo due strade davanti. La prima dialogare con la sinistra, ma non sarebbe stato coerente con la nostra storia – ha spiegato l’ormai ex onorevole di Azione – la seconda invece rafforzare l’area moderata del centrodestra. Io ho scelto convintamente questa strada, perché mi sembra la strada migliore per rispettare il mandato con cui gli elettori mi hanno eletto nel 2022”.

“Se con Vannacci c’è la stessa distanza che c’è con Orlando? Non ho mai avuto alcuna difficoltà a prendere le distanze più radicali del centrodestra quando ero in Forza Italia. Non rinuncerò al mio posizionamento. Poi se mi chiede se io sono d’accordo con Conte sull’Ucraina o con AVS sul nucleare, le distanze ci sono con tutti”, risponde l’onorevole, che continua affermando che “bisogna saper stare nella coalizione in cui si hanno maggiori chance di affermare con successo le proprie idee”, chiarendo che avrebbe avuto difficoltà a farlo nel centrosinistra.

Infine, Carfagna risponde anche sul collocamento in Europa, dato che con Azione aveva aderito al gruppo Renew: “Diciamo che la mia casa di sempre, in Europa, è sempre stata il Partito Popolare Europeo. Ci sono delle assonanze, ma anche delle divergenze importanti”, chiarendo che tutti questi nodi verranno sciolti entro l’assemblea fondativa che verrà indetta da qui a due mesi. “Noi Moderati appartiene alla famiglia del PPE e valuteremo anche noi il percorso che potrà avvicinarci a una famiglia alla quale siamo stati legati per oltre 15 anni”, conclude.

