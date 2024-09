La riunione preparatoria del Consiglio dei ministri si terrà oggi alle 15.30 a palazzo Chigi

La riunione preparatoria del Consiglio dei ministri si terrà oggi alle 15.30 a palazzo Chigi. Il Cdm, non ancora convocato, avrà luogo domani alle 11.

Sul tavolo lo schema di decreto legge con ‘disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, nonché di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale’; lo schema di decreto legge su ‘misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari nell’esercizio delle loro funzioni nonchè di danneggiamento dei beni destinati all’assistenza sanitaria’; lo schema di disegno di legge di ‘ratifica ed esecuzione dell’accordo di cooperazione tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica della Costa d’Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023; lo schema di disegno di legge in ‘materia di sicurezza delle attività subacquee’; lo schema di disegno di legge con ‘disposizioni per l’esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46; lo schema di decreto legislativo sulle ‘disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata