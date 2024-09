Lunedì prossimo darà l'ultimo esame per conseguire il titolo in Filosofia

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli lunedì prossimo darà l’ultimo esame universitario per conseguire la laurea in Filosofia. “Un in bocca al lupo per l’esame? Lo gradisco, ma ci sarà tempo per parlarne”, ha detto Giuli entrando alla Camera dei deputati per il question time. Il titolare del Mic non ha poi risposto alle domande sulle nuove nomine per la commissione ministeriale per il cinema.

