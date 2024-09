L'esponente della Lega: "Vannacci? Non mi risulta voglia fare un partito"

“L’obiettivo è quello di cancellare l’ideologia e mettere buon senso rispetto a un percorso di transizione che tutti quanti dobbiamo intraprendere, ma che non ci deve obbligare a essere legati alla superpotenza cinese”. Lo ha dichiarato Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato alla politica economica, a margine dell’evento Confcooperative Habitat di Roma. Morelli, esponente di spicco della Lega, è stato poi interrogato sui rapporti del suo partito con l’eurodeputato Roberto Vannacci e la sua nuova associazione: “Vannacci vuole fare un partito suo? Non sembra a nessuno di noi e peraltro lo ha negato più di una volta”, afferma il membro del Carroccio, che poi commenta: “Noi continuiamo a lavorare bene con lui e lui con noi, nell’ambito di una federazione di partiti, quella dei Patrioti a livello europeo, che ha dato risultati ottimi essendo la terza rappresentanza nel parlamento europeo”. Sull’espulsione del coordinatore di Udine dal movimento culturale ‘Il Mondo al Contrario’, infine, Morelli ha risposto: “Abbiamo già abbastanza da gestire al governo italiano, francamente non stiamo a guardare quello che succede nelle associazioni altrui”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata