“La richiesta dei Pm a carico di Salvini sul caso Open Arms? Non ho trovato un fondamento giuridico sufficientemente sostanzioso per arrivare alla richiesta di sei anni di carcere per un ministro che ha fatto il suo dovere. Forse c’è l’obiettivo di ribaltare le politiche di un governo attraverso l’attività giudiziaria. Non sempre sono d’accordo con Matteo Salvini ma questa volta credo sia stata fatta una scelta più per colpire una scelta politica che per far rispettare il diritto”: così il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani a margine dell’Assemblea di Confindustria all’Auditorium Parco della musica di Roma, in merito al processo per sequestro di persona nei confronti del leader leghista e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

