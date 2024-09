I Ministro dell’Interno ha presenziato oggi, presso la prefettura di Avellino, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

“Stiamo sperimentando le procedure accelerate a Porto Empedocle, a breve riprenderemo anche quelle nella provincia di Ragusa. Nell’immediata successione utilizzeremo i centri in Albania, la cui costruzione è agli sgoccioli – mancano davvero pochi giorni o poche settimane – e poi potremo iniziare a portare le prime persone“. Lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha presenziato oggi, presso la prefettura di Avellino, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Rossana Riflesso.

