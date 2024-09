Il ministro degli Esteri glissa sul caso Sangiuliano-Boccia

(LaPresse) Il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia Antonio Tajani ha incontrato negli uffici di Gianni Letta a Largo del Nazareno a Roma, assieme al presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. Il leader forzista, intercettato all’uscita da LaPresse, ha preferito non commentare il caso Sangiuliano-Boccia dopo il forfait di quest’ultima all’intervista prevista per il programma “È sempre Cartabianca” su Rete4: “Incontro su Mediaset? Non si è parlato di nulla di cui voi pensiate. Non c’è da fare nessuna ricostruzione. Vedo Confalonieri e Letta sempre. Avrei preferito che l’intervista a Boccia andasse in onda? Non è un compito mio questo. Non ho responsabilità dentro Mediaset”. E sulle nomine Rai in discussione: “Ne parleremo, in Parlamento e in maggioranza”. “Solo un incontro cordiale? Li incontro 150mila volte, conosco Confalonieri da 40 anni e Letta da 50. Non c’è niente di strano” ha aggiunto il ministro. “Il ruolo della famiglia Mediaset nell’intervista alla Boccia e i malumori di Giorgia Meloni? I giornali scrivono tanto, non c’è da fare nessuna chiarezza, basta” ha concluso Tajani.

