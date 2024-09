Il ministro del Turismo commenta la vicenda che ha coinvolto Maria Rosaria Boccia

Il ministro del Turismo Daniela Santanché commenta con i cronisti la vicenda che ha portato alle dimissioni dell’ex ministro della Cultura Sangiuliano. Alla domande se, dal caso del tenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano alla vicenda di Maria Rosaria Boccia, ci potesse essere un piano occulto per colpire il Governo, l’imprenditrice risponde: “Una regia? Non lo so, se lo scoprissi non mi stupirei”.

