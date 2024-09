La nota: "Violazioni in siti particolarmente sensibili"

In una nota diffusa da Montecitorio al termine del Comitato per la sicurezza della Camera, è stato reso noto che è stato vietato l’ingresso a Maria Rosaria Boccia: “Alla luce della violazione della regola che vieta l’effettuazione e la diffusione di foto e video senza autorizzazione, il Comitato per la sicurezza di Montecitorio, presieduto da Sergio Costa, ha stabilito, sulla scorta di precedenti analoghi, di interdire l’accesso alle sedi della Camera dei deputati alla Signora Maria Rosaria Boccia, fino a diversa deliberazione degli organi competenti”.

Camera: “Violazioni Boccia in siti particolarmente sensibili”

“Si precisa che nel caso in oggetto” che riguarda le riprese effettuate da Maria Rosaria Boccia con occhiali smart all’interno della Camera “la violazione ha riguardato siti particolarmente sensibili, tra cui la Galleria dei Presidenti e il Transatlantico”, prosegue la nota.

