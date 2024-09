Il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca: "Ci stiamo lavorando, ho parlato con Salvini"

“In assenza di un aumento significativo del contributo al trasporto pubblico locale di Roma da parte del Governo, senza un aumento tariffario dovremmo ridurre il servizio. Noi abbiamo atteso l’aumento che non c’è stato, e io ho il dovere di garantire il trasporto pubblico, non di fare propaganda”. È l’allarme lanciato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine delle celebrazioni dell’8 settembre in merito ad una ipotesi di aumento dei biglietti del trasporto pubblico locale. Allarme che coinvolge direttamente il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che subito ha risposto: “Abbiamo il dovere di trovare le risorse, la Regione ha dei debiti ereditati quindi ci stiamo lavorando, ho parlato con il ministro Salvini che dovrà ragionare all’interno della conferenza delle Regioni come per il fondo sanitario nazionale. Chiaro che non abbiamo tempi lunghi, ci lavoriamo e faremo dei ragionamenti. Aspettiamo la finanziaria“.

