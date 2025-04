Il presidente della Repubblica contro la politica economica di Trump: "Serve una risposta compatta, serena, determinata"

Sergio Mattarella condanna, ancora una volta, i dazi imposti da Donald Trump. Sono un “errore profondo”, da parte europea “serve una risposta compatta, serena, determinata”, ha detto il presidente della Repubblica durante l’incontro al Quirinale con il capo di Stato dell’Estonia Alar Karis.

Mattarella: “Recuperare rapporti Transatlantici collaborativi”

Oltre alla politica economica internazionale, al centro del vertice ci sono statti temi come la guerra in Ucraina, l’Unione Europea e il suo allargamento. Nel corso del colloquio è stata registrata piena sintonia sulla necessità di recuperare rapporti transatlantici collaborativi e anche sull’esigenza di accelerare il processo di allargamento dell’Ue ai Balcani, considerando anche Ucraina e Moldova.

Tajani: “Bene Mattarella, risposta Ue se dialogo con Usa non porterà risultati”

“Ancora non si sa che cosa succede, vedremo quali sono i contenuti dei dazi americani. Valuteremo col tempo necessario e bisogna sempre reagire a livello europeo. Se il dialogo non porta risultati dovrà per forza esserci una azione dell’Ue”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i cronisti nel Transatlantico della Camera dopo il question time. Il titolare della Farnesina ha quindi sottolineato di concordare “assolutamente” con quanto dichiarato dal presidente della Repubblica: “Sergio Mattarella dice parole sagge, ma lo ha detto il presidente del Consiglio oggi, e noi lo stiamo ripetendo da giorni. La linea della saggezza è quella che paga sempre, non dobbiamo fare guerre commerciali, non dobbiamo reagire di pancia a dei dazi, ma valutare esattamente i contenuti, quali sono i danni che si possono provocare nella nostra economia e poi, se non si riesce con il dialogo ad ottenere una situazione diversa, è ovvio che in tempi brevi ci sarà una risposta europea, perché la risposta non può che essere europea anche perché la competenza del commercio internazionale, per quanto riguarda gli accordi, è una competenza europea”.

