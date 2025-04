Il presidente della Campania a margine della presentazione del nuovo ospedale pediatrico Santobono

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca attacca Donald Trump e Elon Musk dopo l’imposizione dei dazi da parte degli Stati Uniti. “Credo che dobbiamo aprire, in ogni caso, una trattativa con gli Stati Uniti. Ovviamente i personaggi non sono particolarmente affidabili. Io guardo al modo di presentarsi di Trump e di un altro squinternato che è Musk“, ha dichiarato De Luca intervistato a margine della presentazione dei lavori del nuovo ospedale pediatrico Santobono, svoltasi presso la Sala De Sanctis di palazzo Santa Lucia, a Napoli. “Sapendo che sono interlocutori difficili, dobbiamo aprire comunque una trattativa. Se si trova un punto di equilibrio andremo avanti, altrimenti dovremo imboccare una strada che non è mai gradevole, quella delle ritorsioni nei dazi, ma non credo sia una strada che porti molto lontano“, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata