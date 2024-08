Il segretario del Carroccio sui social: "Ce la ridiamo sulle ricostruzioni surreali con l'attendibilità di Topolino"

“La sinistra mi attacca e attacca la Lega e il governo un giorno sì e un giorno sì. C’è qualche giornale che si inventa i partiti di Vannacci. Anche stamattina l’ho sentito via messaggio e ce la ridiamo sulle ricostruzioni surreali con l’attendibilità di Topolino su presunti partiti”. Così il ministro e segretario della Lega Matteo Salvini in una diretta social.

“Vannacci è stato alla festa della Lega a Pontida la settimana scorsa e sarà al grande raduno di Pontida del 6 ottobre. Ci saranno i ministri e i governatori della Lega. Sarà una due giorni per parlare di futuro e di lavoro. E ci sarà Vannacci con la Lega, non con altri partiti”, ha concluso.

Salvini: “Fitto ha i numeri per essere un ottimo commissario”

“Raffaele Fitto ha tutti i numeri per essere un ottimo commissario europeo indicato da questo governo” ha aggiunto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta social all’indomani dell’incontro con la premier Giorgia Meloni in Puglia, smentendo divisioni sulla Commissione europea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata