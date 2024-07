Il leader del M5S: "L'Italia non si spacca, non resteremo a guardare inermi"

Non si arresta il successo della raccolta firme online volta al referendum per l’abrogazione della legge sull’autonomia differenziata. “Oltre 200 mila firme raccolte in appena 72 ore per il referendum contro l’autonomia differenziata, un boom di partecipazione che testimonia la determinazione e l’opposizione dei cittadini a una legge che mina la coesione sociale e l’unità del Paese. Un segnale importante, un chiaro avviso al governo che dice senza mezzi termini: l’Italia non si spacca, non resteremo a guardare inermi”, ha scritto in un post su X Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle.

