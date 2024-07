Il vicepremier: "Capisco preoccupazioni delle Regioni del sud"

“Bisogna vigilare, anche oggi ne parleremo in Consiglio dei Ministri dove ribadirò, ad esempio, che per quanto riguarda il commercio estero c’è una competenza comunitaria e una nazionale e non si può pensare che le Regioni sostituiscano lo Stato”. Lo ha dichiarato il vicepremier Antonio Tajani a margine di un convegno alla Camera dei deputati promosso da Forza Italia. “L’export è il 40% del PIL, non si può scherzare su questo perché bisogna essere chiari anche sulle competenze”, ha aggiunto Tajani. “Noi daremo il nostro contributo costruttivo, noi l’abbiamo approvata con delle osservazioni e continueremo a vigilare perché non è un dogma di fede. Quindi noi vigiliamo affinché venga ben applicata. Dire vigilare non significa mettersi di traverso, ma girando l’Italia capisco le preoccupazioni delle Regioni del Sud”, ha concluso Tajani.

