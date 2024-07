Il ministro della difesa a margine del suo discorso presso l’ambasciata italiana a Londra

“I punti di forza non sono solo la grande industria e quindi, nel caso di questa esibizione, non solo Leonardo, ma le tante piccole e medie imprese che sono eccellenze mondiali”. Questo il commento di Guido Crosetto sulla presenza italiana alla fiera internazionale dell’aviazione di Farnborough, rispondendo alle domande dei cronisti a margine del suo discorso presso l’ambasciata italiana a Londra. “Ci sono tecnologie solamente italiane che saliranno a bordo del GCAP perché non c’è un’alternativa né in Giappone né in Gran Bretagna”, rimarca il ministro della difesa, che poi sottolinea: “Abbiamo una fortissima componente industriale e tecnologica che dobbiamo preservare. Come? Con programmi che consentano a una parte ingegneristica già forte in Italia di puntare al futuro, contaminandosi con altri approcci”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata