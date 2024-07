Il presidente del Movimento 5 Stelle a margine dell'assemblea di Coldiretti a Roma

“Negli ultimi anni Matteo Renzi si è vantato sempre di aver mandato a casa il governo Conte in piena pandemia. Oggi dice che Conte è un interlocutore privilegiato? Per il Movimento 5 Stelle la politica è una cosa seria”. Così Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, risponde ai cronisti a margine dell’assemblea nazionale di Coldiretti a Roma in merito all’apertura del leader di Italia Viva al dialogo per creare un campo progressista largo. Poi commenta il voto contrario di Fratelli d’Italia al nuovo mandato di Ursula Von der Leyen alla presidenza della Commissione Europea: “Sono molto preoccupato perché di fatto è la prima volta che un premier non riesce a incidere e non riesce a esser parte per quanto riguarda l’accordo politico che ha fatto partire la nuova Commissione Europea”, ha detto.

