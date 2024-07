Il ministro dell'Agricoltura: "Il discorso programmatico di von der Leyen non mi ha convinto del tutto"

Ursula von der Leyen è stata confermata alla presidenza della Commissione europea ma senza il sostegno di Fratelli d’Italia, che ha votato contro. “Il discorso programmatico di von der Leyen “non mi ha convinto del tutto. Ci sono aperture importanti sul piano dell’agricoltura che però vanno supportate da fatti concreti. Al di là delle annunciazioni, noi diamo giudizi su quello che avviene”, ha detto il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine dell’assemblea nazionale di Coldiretti, sottolineando che “l”Italia non si accontenta delle briciole, deve avere un ruolo attivo, lo ha sempre avuto”. Negli ultimi mesi “c’era stato un cambio di passo, dovuto a quanto l’Italia ha fatto dimostrandosi incidente rispetto alle dinamiche europee più che in passato”, ha proseguito Lollobrigida, dicendosi comunque “soddisfatto che rispetto all’Agricoltura, nel discorso, vi fossero riferimenti importanti ad un diverso approccio per essere più centrali che in passato”.

Salvini: “Sentito Meloni dopo voto Strasburgo, totale sintonia”

A votare contro la leader tedesca è stata anche la Lega. “Se ho sentito Meloni dopo il voto di ieri a Strasburgo? Ci siamo messaggiati, sì. Siamo in totale sintonia. Sono contento della compattezza Lega-Fratelli d’Italia”, ha detto il vicepremier e segretario del Carroccio Matteo Salvini, parlando con i cronisti alla Camera.

Salvini: “Maggioranza Ursula debolissima, noi saremo determinanti”

“Tajani dice che chi non è in maggioranza sarà ininfluente in Europa? Lo vedremo nei prossimi cinque anni. Io penso che sia una maggioranza debolissima” quella che ha portato al bis di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea “perché voglio vedere i Popolari mettersi d’accordo sull’immigrazione, sulle tasse e sulle auto elettriche cinesi coi Verdi. Voglio vedere, voglio vedere. E noi, checché ne dica qualcuno, saremo determinanti“, ha aggiunto il ministro dei Trasporti.

