Milano, 3 apr. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in visita a Budapest, ha parlato del ritiro dell’Ungheria dalla Corte penale internazionale dell’Aia in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro ungherese Viktor Orbán, affermando che “si tratta di un passo coraggioso e basato su principi”. Ha aggiunto di essersi rivolto a Orban e di avergli detto: “Hai fatto molto contro l’antisemitismo. Non lo accetti e noi lo combatteremo”. Lo riporta Ynet.

