Così il presidente della Campania ha salutato la premier all'arrivo all'auditorium della Porta del Parco di Bagnoli

“Sono il civile De Luca, le rinnovo il benvenuto“. Con queste parole il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha salutato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’arrivo della premier all’auditorium della Porta del Parco di Bagnoli, a Napoli, per la stipula del protocollo d’intesa con il commissario straordinario di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio Gaetano Manfredi. Il riferimento sarcastico di De Luca è al saluto della premier al suo arrivo a Caivano lo scorso 28 maggio, quando Meloni salutò il governatore citando l’insulto, “quella stronza”, che De Luca le rivolse durante un fuori onda. A Bagnoli il saluto tra i due è stato decisamente più cordiale e Meloni ha accolto con un sorriso la frase pronunciata dal governatore campano. In seguito, Meloni ha invitato De Luca a salire sul palco dopo la firma dell’intesa, per le foto di rito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata