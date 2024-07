All'interno misure per contrastare il sovraffollamento carcerario in Italia

Il cosiddetto decreto ‘Svuotacarceri’ del ministro della Giustizia Carlo Nordio, con all’interno misure per contrastare il sovraffollamento carcerario in Italia, annunciato entro fine mese, dovrebbe approdare già oggi, mercoledì, nel Consiglio dei ministri in programma alle 17. Infatti, nell’ordine del giorno del pre-Consiglio, convocato per le 11 a Palazzo Chigi, compare al punto 1 lo schema di decreto legge ‘Misure urgenti in materia penitenziaria, penale e per l’efficienza del processo penale nonché in materia di diritto ed esecuzione civile’ (Presidenza-Giustizia).

Gli altri provvedimenti nel pre-consiglio

All’ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei ministri di oggi ci sono anche i seguenti provvedimenti: schema di decreto legislativo ‘Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione‘ (esame definitivo) (Economia e finanze); schema di decreto legislativo ‘Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (Ue) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (Ue) 2018/1724’ (esame preliminare) (Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr – Pubblica amministrazione); schema di decreto legislativo ‘Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (esame definitivo) (Pubblica amministrazione – Imprese e made in Italy – Economia e finanze – Interno – Agricoltura, sovranità alimentare e foreste – Salute – Lavoro e politiche sociali); schema di decreto legislativo recante ‘Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale all’articolo 138 del regolamento (Ue) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018 e alla direttiva (Ue) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 che modificano la direttiva 2014/53/Ue, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio‘ (esame definitivo) (Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr – Imprese e made in Italy).

