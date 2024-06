La premier ha omaggiato il bracciante morto in tragiche condizioni a Latina

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue, ha ricordato Satnam Singh, il bracciante agricolo di origini indiane morto in tragiche condizioni a Latina. Durante il lungo applauso, Meloni si è rivolta a Tajani e Salvini, seduti accanto a lei, invitandoli ad alzarsi come stavano facendo tutti gli altri deputati. “Una morte orribile e disumana per il modo atroce in cui si è verificata, ma ancora di più per l’atteggiamento schifoso del suo datore di lavoro. Dobbiamo dircelo: questa è l’Italia peggiore”, ha dichiarato la premier. Il microfono ha anche intercettato le parole di Tajani, il quale si è rivolto a Meloni dicendole: “Ho chiesto i visti per la famiglia”. “Bravo”, la risposta della presidente del Consiglio.

