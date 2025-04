La premier alla cerimonia di consegna del premio 'Maestro dell'Arte della cucina italiana'

“Resto convinta che” per quanto riguarda il tema dei dazi “si debba lavorare per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale che non avvantaggerebbe nessuno, né gli Stati Uniti né l’Europa”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla cerimonia di consegna del premio ‘Maestro dell’Arte della cucina italiana’ in corso nel cortile d’onore di Palazzo Chigi.

Meloni: “Se necessario risposte adeguate per difendere nostre produzioni”

Lavorare per evitare una guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa “non esclude, se necessario, di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni”, ha aggiunto la premier. “Del resto – ha ricordato Meloni – la difesa del nostro agroalimentare è stata una priorità per questo governo fin dal suo insediamento, lo abbiamo fatto con stanziamenti e investimenti record come mai si erano visti, lo abbiamo fatto investendo sulla competitività delle filiere, contrastando la contraffazione e la concorrenza sleale, lo abbiamo fatto puntando sulla formazione per avvicinare sempre di più i giovani a un mondo che ha bisogno del loro entusiasmo e della loro capacità di innovare”.

Meloni: “Arte culinaria e agroalimentare sinonimi di identità e cultura”

“Lo abbiamo fatto – ha proseguito la premier – affermando anche in Europa, e non solo, che gli agricoltori e i produttori non sono nemici dell’ambiente, ma semmai sono i primi custodi della natura”. “Questa è la visione che abbiamo incarnato finora e che intendiamo portare avanti perché l’arte culinaria e l’agroalimentare sono sinonimi di identità e cultura, ma anche di qualità, solidarietà, sostenibilità, cura del territorio, energia pulita. Finché ci sarà chi semina, chi coltiva, chi raccoglie e chi trasforma quei prodotti in opere d’arte sulla nostra tavola, ci saranno anche un’Italia e un’Europa capaci di guardare al futuro con speranza e con ottimismo. Siamo fieri di voi”, ha concluso Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata