La leader del Pd: "Vittoria straordinaria che ci dà slancio"

“È una vittoria straordinaria, per il Partito Democratico e per tutto il campo progressista, che ci dà slancio, ci dà speranza per il lavoro che ci aspetta nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e che dimostra che le destre si possono battere”. Lo ha dichiarato la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa al Nazareno dopo i ballottaggi delle elezioni Amministrative. “Abbiamo vinto in tutti e sei capoluoghi di regione, in un 6-0 che sembra quasi tennistico, e abbiamo tre sindache donna, cosa che mi fa particolarmente felice”, ha aggiunto la leader dem. “Abbiamo dimostrato di saper costruire coalizioni vincenti attorno a programmi chiari e a candidature credibili. Non potranno più dire che loro sono uniti e noi siamo divisi. È stata una vittoria di squadra“, ha concluso Schlein.

