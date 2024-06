La segretaria del Pd commenta i risultati dei ballottaggi: "Il messaggio a Meloni è chiaro: "Stiamo arrivando""

“È una vittoria straordinaria che ci dà slancio e speranza per i lavoro dei prossimi mesi e che dimostra che le destre si possono battere. Abbiamo vinto in tutti e sei capoluoghi di regione, in un 6-0 tennistico, e abbiamo tre sindache donna, cosa che mi fa molto felice. Abbiamo dimostrato di saper costruire coalizioni vincenti attorno a candidature credibili. Non potranno più dire che loro sono uniti e noi siamo divisi. È stata una vittoria di squadra”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa al Nazareno dopo i ballottaggi delle Amministrative.

“Noi non abbiamo mai messo veti su nessuno, né ne vogliamo subire. Il tempo dei veti è finito. Come facciamo a fare l’analisi della vittoria? Be, abituiamoci perché continueremo a vincere, stiamo proprio arrivando” le parole della leader dem.

Schlein a Meloni: “Stiamo arrivando, uniti si vince”

“Il messaggio a Giorgia Meloni è chiaro: basta con i tagli alla sanità, basta con l’autonomia che spacca il Paese. Il messaggio è rinnovato: ‘Stiamo proprio arrivando‘. Continueremo ad essere testardamente unitari perché uniti si vince. Dalla piazza l’altro giorno si è levato il coro ‘unità’ e credo che questo risultato sia una prima risposta” aggiunge la segretaria del Pd.

Schlein a Meloni: “Toni da guerra civile? Difficile digerire sconfitta”

“Ditemi voi se questi sono toni da guerra civile. Non so a chi si riferisce Giorgia Meloni, noi stiamo facendo una battaglia con argomenti di merito, ad ogni critica affianchiamo una strada alternativa. Capisco sia difficile digerire la sonora sconfitta di ieri e il tentativo di far parlare altro“. Così la segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa al Nazareno dopo i ballottaggi delle Amministrative. “Non so che film stia vedendo Meloni, non è la prima volta che lancia allarmismi. Non vorrei fosse un tentativo di distrarre l’attenzione dai risultati della destra, parlando di altro. Io su questo non la seguo perché non sono un jukebox”, ha aggiunto Schlein.

Schlein: “Conte partner importante”

“Io continuo a ritenere che tutte le forze alternativa alla destra debbano continuare a cercare una convergenza, con il Pd al centro. Per noi sono tutti importanti. Lo è certamente il M5S e quindi Giuseppe Conte. Così come Avs e tutti gli altri, che troveranno nel Pd un alleato affidabile che vuole costruire un’alternativa alla destra” le parole della segretaria del Pd Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa al Nazareno dopo i ballottaggi delle Amministrative.

