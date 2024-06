La leader dem attacca La Russa: "Non è che se si perde si aboliscono elezioni"

La segretaria del Pd Elly Schlein ha aperto la conferenza stampa al Nazareno sui risultati delle elezioni comunali parlando della sofferta qualificazione agli ottavi di finale degli Europei di calcio strappata al fotofinish dalla nazionale italiana. “Posso dire che abbiamo sofferto un po’, ma non abbiamo mai smesso di crederci. Non abbiamo mai perso la speranza fino all’ultimo minuto. Quindi, grazie Zaccagni e forza Azzurri. Speriamo bene e un in bocca al lupo anche per sabato”, ha ironizzato Schlein. Poi la segretaria dem si è fatta seria, attaccando il presidente del Senato La Russa. “Non è che quando si perde si aboliscono le elezioni. Non funziona così. Non si scappa con il pallone in mano, a differenza di quello che ha detto ieri”, ha sottolineato Schlein utilizzando un’altra metafora calcistica. “Non è colpa degli elettori se la destra ha perso, è colpa loro. È colpa loro, che evidentemente hanno dimostrato incapacità di governare bene”.

