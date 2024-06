Cinque i capoluoghi di regione: Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza

Urne chiuse domenica sera alle 23 per i ballottaggi nei comuni con più di 15mila abitanti dove, al primo turno dell’8 e 9 giugno, nessun candidato è riuscito a ottenere il 50% dei voti. I seggi saranno aperti domani, lunedì 24 giugno, alle 7 fino alle 15. Lo spoglio inizierà subito dopo. Si vota in oltre 100 comuni in tutta Italia, 5 i capoluoghi di regione: Bari, Campobasso, Firenze, Perugia e Potenza.

Affluenza alle 23 per ballottaggi al 37%

L’affluenza registrata alle ore 23 è del 37%, secondo i dati diffusi dal portale Eligendo del ministero dell’Interno (3.586 sezioni su 3.586).

A Firenze la sfida è tra la candidata del centrosinistra Sara Funaro, al ballottaggio sostenuta anche dal Movimento 5 Stelle, e il candidato del centrodestra Eike Schmidt. A Perugia la sfida è tra Vittoria Ferdinando, candidata del centrosinistra, e Margherita Scoccia per il centrodestra. A Bari il ballottaggio sarà tra Vito Leccese, candidato del Pd al secondo turno sostenuto anche da Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra, e Fabio Romito, candidato del centrodestra. A Campobasso la sfida è tra il candidato del centrodestra Aldo De Benedittis e Marialuisa Forte, candidata del “campo largo” composto da Pd, M5S e Avs. A Potenza si contendono la fascia tricolore il candidato del centrodestra Francesco Fanelli e quello del centrosinistra Vincenzo Telesca.

Si vota per il turno di ballottaggio anche nei capoluoghi di provincia Avellino, Caltanissetta, Cremona, Lecce, Rovigo, Urbino, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

Affluenza parziale alle 19 per ballottaggi al 27.88%

L’affluenza per i ballottaggi delle elezioni amministrative, che interessano 101 Comuni italiani, è del 27.88%, secondo i dati diffusi dal portale Eligendo del ministero dell’Interno (3.572 sezioni su 3.586). I seggi chiuderanno alle 0re 23 e riapriranno mattina alle ore 7 per chiudere definitivamente alle 15.

Affluenza definitiva alle 12 all’11,98%

L’affluenza definitiva alle 12 è dell’11,98%, secondo i dati diffusi dal portale Eligendo del ministero dell’Interno (3.586 sezioni su 3.586). Al primo turno si era recato alle urne il 21,75% degli aventi diritto. Sono cinque i capoluoghi di regione al voto: a Firenze a mezzogiorno ha votato il 12,45% degli elettori, a Perugia (la percentuale più alta) il 15,54%, a Campobasso l’11,15%, a Potenza l’11,50% e a Bari (il dato più basso) il 9,52%.

Affluenza parziale alle 12 sfiora 12%

L’affluenza parziale è dell’11,94%, secondo i dati diffusi dal portale Eligendo del ministero dell’Interno (2.597 sezioni su 3.586). Al primo turno, in concomitanza con le elezioni europee, si era recato alle urne il 22,08% degli aventi diritto.

Firenze, alle 12 affluenza al 12,45%

Non va oltre il 12,45% l’affluenza per il ballottaggio delle elezioni Amministrative a Firenze, secondo i dati diffusi dal Viminale sulle 360 sezioni cittadinie. Al primo turno, alla stessa ora, si era recato alle urne il 23,20% dei cittadini fiorentini.

Perugia, alle 12 affluenza al 15,54%

A Perugia, uno dei cinque capoluoghi di regione al voto per i ballottaggi delle elezioni Amministrative, alle 12 l’affluenza è del 15,54%. Il dato diffuso dal Viminale riguarda tutte le 159 sezioni. Al primo turno, due settimane fa, quando si votava anche per le elezioni europee, il dato alla stessa ora sfiorava i 22 punti percentuali (21,97%).

Bari, alle 12 affluenza al 9,52%

Crolla l’affluenza alle urne per il ballottaggio delle elezioni Amministrative a Bari, uno dei cinque capoluoghi di regione al voto. Il dato delle 12 diffuso dal Viminale, che riguarda tutte le 345 sezioni cittadine, è del 9,52%, in picchiata rispetto al primo turno quando si era recato alle urne il 21,43% degli aventi diritto.

Potenza, alle 12 affluenza all’11,50%

Si attesta all’11,50% l’affluenza per il ballottaggio delle elezioni Amministrative a Potenza, secondo i dati diffusi dal Viminale sulle 77 sezioni del capoluogo di regione in Basilicata. Al primo turno, alla stessa ora, era andato alle urne il 22,81% degli aventi diritto.

Campobasso, alle 12 affluenza all’11,15%

L’affluenza alle 12 a Campobasso, uno dei cinque capoluoghi di regione al voto per i ballottaggi delle elezioni Amministrative, si attesta all’11,15%. Lo riporta il Viminale. I dati sono relativi a tutte le 57 sezioni della città molisana. Due settimane fa per il primo turno, in concomitanza con le elezioni europee, l’affluenza era stata del 22,79%.

