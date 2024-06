Società civile e partiti di opposizione in piazza Vittorio

Sono centinaia le persone che hanno affollato piazza Vittorio, a Roma, in solidarietà degli studenti aggrediti da alcuni militanti di estrema destra mentre passavano in zona Colle Oppio dopo aver preso parte alla manifestazione contro l’autonomia differenziata in piazza Santi e Apostoli. Il presidio, organizzato da CGIL e ANPI, ha visto la partecipazione delle sigle studentesche coinvolte, Sinistra universitaria e Unione degli Studenti medi, ma anche di tante realtà della società civile e dei partiti di opposizione. Unanime il grido di condanna di tutti i partecipanti, che denunciano la mancata condanna dell’aggressione da parte del governo Meloni.

