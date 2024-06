Il video postato dalla premier sul suo profilo X

Giorgia Meloni e Narendra Modi rilanciano sui social l’hashtag Team Melodi, per la felicità dei tantissimi utenti dei social (in particolare indiani) che lo scorso anno, al termine del G20 di Nuova Delhi, avevano inondato internet di meme e montaggi video in cui si immaginavano, ironicamente, la premier italiana e il suo omologo indiano come una coppia di innamorati. “Hello from the Melodi-team”, dice la presidente del Consiglio su X in un breve video in cui i due leader appaiono insieme in occasione di un incontro bilaterale a margine dei lavori del G7 di Borgo Egnazia. Il termine ‘Melodi’, nato con i meme sui social network, è stato poi rilanciato sui social dai due leader per sottolineare l’amicizia e la sintonia politica tra di loro. Sempre via social, Modi ha definito “ottimo” il faccia a faccia con Meloni. “L’ho ringraziata per aver invitato l’India a partecipare al G7 e per la meravigliosa organizzazione. Abbiamo discusso di come rafforzare le relazioni Italia-India in settori quali commercio, energia, difesa, telecomunicazioni e altro ancora. I nostri Paesi continueranno a collaborare in ambiti futuristici tra cui i biocombustibili, la trasformazione dei prodotti alimentari e i minerali critici”, ha concluso il premier indiano.

