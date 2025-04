Il ministro dell'Agricoltura: "Vogliamo evitare guerra commerciale con alleato strategico"

(LaPresse) Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, fuori da Palazzo Chigi, ha parlato dell’imminente annuncio da parte del presidente Usa Donald Trump di nuovi dazi sulle importazioni: “Valuteremo quello che accadrà nell’eventualità in cui vengano aggiunti dazi, perché i dazi già esistono e sono anche importanti con il mercato americano. Se dovessero diventare critici rispetto ad alcuni settori sapremo essere d’aiuto rispetto a quei settori come abbiamo sempre fatto“. “I dazi non ci preoccupano? I dazi ci preoccupano sempre perché per un paese esportatore sono sempre un problema”, ha risposto il ministro. “Quello che vogliamo evitare è una guerra commerciale per altro con un alleato strategico. Secondo nostro mercato dopo l’Ue. Servono toni diplomatici per mettere in condizione due economie alleate di rafforzarsi. Poi se ci dovranno essere reazioni rispetto a eventuali scelte che danneggiano il nostro mercato l’Italia non si è mai tirata indietro. Il governo italiano fa l’interesse del governo italiano. Una cosa che in passato non è sempre avvenuta”, ha concluso Lollobrigida.

