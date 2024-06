Il Canada annuncia che il vertice del 2025 si terrà a Kananaskis, Alberta

Dopo il secondo giorno di lavori, con l’approvazione e la pubblicazione della dichiarazione finale da parte dei leader del G7, siamo alle ultime battute del vertice dei ‘Grandi della Terra’ a Borgo Egnazia in Puglia. Oggi gli ultimi bilaterali per la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a cui segue una conferenza stampa finale. “In questi giorni l’Italia è stata al centro del mondo e gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi. Era una grande responsabilità e io sono orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita ancora una volta a stupire e a tracciare la rotta“, ha detto Meloni in un video sui social al termine dei lavori di ieri. Nella dichiarazione, tra l’altro, i leader del G7 hanno esortato tutti i Paesi a osservare la tregua olimpica in occasione di Parigi 2024.

14:55 Meloni: “Caos alla Camera non ha rovinato riuscita G7”

“Neanche questo è riuscito a rovinare l’ottima riuscita di questo vertice“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia in merito alla rissa accaduta nei giorni scorsi alla Camera.

14:54 Meloni su caos alla Camera: “Grave che esponenti maggioranza cadano in provocazioni”

“È molto grave che esponenti della maggioranza cadano in provocazioni, che aumenteranno”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia in merito alla rissa accaduta nei giorni scorsi alla Camera.

14:51 Meloni: “Su top jobs europei valuteremo, riconoscere a Italia il suo ruolo”

In merito ai top jobs europei dopo le elezioni dello scorso weekend “lunedì ci sarà una riunione e faremo le nostre valutazioni. Come sapete tendenzialmente la presidenza della Commissione spetta al Ppe che ha più parlamentari di tutti. Quando arriverà” la proposta “nel suo complesso con gli altri ruoli di vertice faremo le nostre valutazioni”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia. “Quello che mi interessa è che all’Italia venga riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di competenze quando si formerà la Commissione e che l’Europa comprenda il messaggio venuto dai cittadini europei alle elezioni”.

14:48: Meloni: “Su aborto polemica artefatta, nessuna ragione per litigare”

In merito alla mancanza della parola aborto nella dichiarazione finale del G7 “credo che la polemica sia stata costruita in maniera artefatta, infatti non è esistita nelle nostre discussioni anche perché non c’era nulla su cui litigare“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia. “Non c’è alcun riferimento all’aborto perché le cose già date per acquisite non vengono ripetute – ha aggiunto – nella dichiarazione finale del vertice di Hiroshima era stato già chiarito il diritto all’aborto libero e sicuro“.

14:22 Meloni: “Con dichiarazione finale dimostrata unità di intenti”

La dichiarazione finale del G7 “era già stata definita il giorno prima. Mi piace sottolinearlo perché non accade spesso e dimostra l’unità di intenti” fra i leader. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia. “La dichiarazione finale è un documento estremamente ampio e significativo, contiene molti impegni concreti che riguardano questioni dirimenti per il nostro futuro“, ha aggiunto.

14:21 Meloni: “Senza timore di smentita, vertice è stato un successo”

“È stato per me e per l’Italia un onore poter presiedere questo vertice” del G7 che “senza timore di smentite è stato un successo“. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa finale del G7 a Borgo Egnazia. “Voglio ringraziare tutta la squadra che ha in modo così efficace seguito l’organizzazione di un evento estremamente complesso“, ha aggiunto.

12:24 Meloni: “Grazie ai leader per aver contribuito a successo vertice”

“Voglio ringraziare tutti i leader del Gruppo dei Sette per il grande contributo che hanno dato al successo di questo vertice. Ringrazio anche i leader delle Nazioni e delle Organizzazioni internazionali che hanno partecipato alla sessione outreach, una delle più nutrite e rappresentative di sempre, e che hanno reso questo vertice ancor più significativo. E un grazie speciale a Sua Santità Papa Francesco“. Lo ha scritto su facebook la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, pubblicando una serie di foto degli incontri avuti in questi giorni al G7 di Borgo Egnazia.

10:48 Meloni posta foto con Milei: viva la libertà

La premier Giorgia Meloni ha postato sui social una foto che la ritrae sorridente con il presidente argentino, Javier Milei. “Viva la libertà” ha scritto Meloni citando lo slogan del presidente argentino con a fianco le bandiere dei due Paesi.

09:59 Canada annuncia location vertice 2025: Kananaskis, Alberta

“Nel 2025, il Canada assumerà con orgoglio la presidenza del G7 e ospiterà il vertice dei leader. Siamo entusiasti che questo prestigioso evento ritorni nella splendida Kananaskis, Alberta“. Lo rendono noto sui social il primo ministro canadese Justin Trudeau e il ministero degli Esteri di Ottawa. “Questa è una fantastica opportunità per il Canada di mostrare la sua bellezza naturale e la sua leadership sulla scena globale”, si legge ancora. Si tratta di una cittadina turistica a 80 chilometri da Calgary e a un’ora da Banff, sulle Montagne Rocciose dello stato dell’Alberta. La località ha già ospitato il vertice del G8 nel 2002. La Contea di Kananaskis è una delle più belle, dal punto di vista paesaggistico, del Canada.

09:04 Meloni rilancia via social ‘Team Melodi’ dopo bilaterale con Modi

“Hello from the Melodi-team”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un breve video pubblicato su X in cui è assieme al premier indiano Narendra Modi con cui ieri ha avuto un incontro bilaterale a margine dei lavori del G7 di Borgo Egnazia. Il temine ‘Melodi’ era stato coniato e rilanciato con un hashtag sui social dopo il G20 di Nuova Delhi anche per sottolineare la sintonia tra i due leader. E sempre via social, Modi ha definito “ottimo” il faccia a faccia con Meloni. “L’ho ringraziata per aver invitato l’India a partecipare al G7 e per la meravigliosa organizzazione. Abbiamo discusso di come rafforzare le relazioni Italia-India in settori quali commercio, energia, difesa, telecomunicazioni e altro ancora. I nostri Paesi continueranno a collaborare in ambiti futuristici tra cui i biocombustibili, la trasformazione dei prodotti alimentari e i minerali critici”, ha concluso Modi.

