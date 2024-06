I due hanno raggiunto il tavolo dei lavori chiacchierando sul mezzo

Papa Francesco e Giorgia Meloni insieme sulla golf car per le stradine di Borgo Egnazia. Il Pontefice, atterrato venerdì sul campo da golf del resort in Puglia dove si tiene il G7, è stato accolto dalla premier e con lei ha raggiunto il tavolo dei lavori chiacchierando sul mezzo. Per Bergoglio infine la foto di gruppo con tutti i leader presenti.

