Il governatore pugliese 'cita' la premier Meloni e poi scherza: "Ora obiettivo Olimpiadi"

“Grazie a questo evento il nome della Puglia e l’efficienza che esprimiamo è entrata ovunque in tutto il globo terrestre, per dirla con un’espressione della presidente Meloni”. Lo ha affermato in un’intervista a LaPresse il governatore della Puglia, Michele Emiliano, commentando i motivi per cui la sua regione è stata scelta per ospitare il G7. Emiliano ha poi aggiunto: “Credo che ora anche in Lapponia, in Cina e in Polinesia sanno dove sia la Puglia. Una campagna di comunicazione di questa tipo sarebbe stata impossibile senza questo evento”.

Infine, il governatore scherza sul futuro della regione: “Quale obiettivo dopo il G7? Le Olimpiadi! Scherzo, ma neanche tanto”, rimarcando come “siamo stati in grado di gestire l’evento più complesso del mondo. Tutto quello che viene dopo diventa più facile”.

