"Ti devi vergognare, ti devono sbattere fuori dal Parlamento", ha aggiunto il pentastellato rivolgendosi al leghista in diretta su La7

Dopo l’aggressione di ieri in Parlamento, arriva un duro attacco del parlamentare del M5S Leonardo Donno nei confronti del leghista Igor Iezzi. “Ti devi vergognare, ti devono sbattere fuori dal Parlamento. Squadrista e fascista!”, ha detto Donno a Iezzi in diretta su La7, durante la trasmissione ‘L’aria che tira’ condotta da David Parenzo. In precedenza Donno aveva affermato di non aver ricevuto alcun attestato di solidarietà da esponenti della Lega e di Fratelli d’Italia. Donno ha poi chiesto “scusa ai cittadini italiani per la presenza di gente come Iezzi in Parlamento”, definendo il leghista “un soggetto pericoloso e che rilascia dichiarazioni vergognose”.

“Credo che neanche Calderoli abbia ricevuto manifestazioni di solidarietà da parte del Movimento Cinque Stelle o dal parlamentare Pd che ha lanciato una sedia contro i banchi del governo”, ha affermato a sua volta Iezzi, che era stato chiamato al telefono dal conduttore. Iezzi non si è scusato e poi ha aggiunto: “Se Donno ha un minimo di onestà intellettuale ammetterà che io non l’ho colpito”. Iezzi ha ribadito di non voler chiedere scusa a Donno “che ha aggredito un ministro” e di voler “ristabilire la verità”.

