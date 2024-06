Il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare: "Se hanno scelto di non metterlo ci sarà un perché"

“Aborto? Non sta a me commentare, se i presidenti delle grandi nazioni, capi di Stato e governo hanno scelto di non inserirlo nel documento ci saranno buone ragioni per non farlo”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione spot Azzurri su prodotti Dop Igp presso Eataly Milano Smeraldo, commentando le polemiche sul mancato inserimento del punto sul diritto all’aborto nella bozza del G7 in corso in Puglia.

Lollobrigida ha poi aggiunto: “C’è libertà di esprimersi, di avere posizioni chiare e di fare scelte che siano condivise da tutti, le cose su cui si lavora a un G7 anche in confronto con altri stati sono quelle su cui si è d’accordo. Non so se a un G7 a cui partecipa anche il Papa fosse opportuno se hanno scelto di non metterlo ci sarà un perché e una ragione più che condivisibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata